Глава МИД Германии посетит Украину на День Независимости

В понедельник, 24 августа, министр иностранных дел Германии Хайко Маас прилетит в Киев с рабочим визитом. Он проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба и Хайко обсудят вопросы взаимодействия Украины и Германии с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии России.

"Министры обозначат совместные шаги в нормандском формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в т.ч. с учетом председательства Германии в ЕС.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили перспективы проведения нормандской встречи.