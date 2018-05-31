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Глава МИД Германии надеется получить подробности по Бабченко в ходе визита в Украину

НовостиПолитика    31.05.2018 - 15:27
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Маас сегодня прибывает с визитом в Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас надеется получить подробности инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко в ходе визита в Украину. Об этом он заявил перед отъездом в Киев, передает Reuters.

"Это (ситуация с Бабченко, - ред.) вызывает много вопросов. Честно говоря, информации, которой я обладаю, недостаточно, чтобы прийти к какому-либо выводу. Я ожидаю, что, когда я буду в Киеве сегодня вечером, я получу информацию, необходимую для того, чтобы составить какое-то мнение", - заявил Маас.

Напомним, ранее Бабченко заявил, что не исключает еще одно покушение через некоторое время.  

29 мая 2018 года появилась информация о том, что неизвестный стрелял в Бабченко, и он якобы умер от полученных ранений по дороге в больницу. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что журналист жив, а его "убийство" было операцией украинских спецслужб.

Подозрение организатору покушения на Бабченко могут вручить в любую минуту, - СБУ
Теги публикации: Германия, Хайко Маас, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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