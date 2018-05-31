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Бабченко не исключает еще одно покушение через некоторое время

НовостиОбщество    31.05.2018 - 14:10
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Бабченко считает, что через какое-то время его жизни может грозить опасность

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко считает, что через некоторое время его жизни может грозить новое покушение. Об этом он написал в Facebook.

"Господи, как же это здорово - не быть мишенью. Когда ты точно знаешь - всё, в этот раз все. Закончилось. Не пристрелят. Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени, а если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали. А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять, или нет", - считает Бабченко.

Напомним, вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой". Вчера стало известно, что Бабченко жив. 

Так, глава СБУ Василий Грицак на брифинге заявил о задержании убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, спецслужбой задокументировано, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, за выполнение заказного убийства бывшему участнику антитеррористической операции (АТО) предлагали 30 тысяч долларов. Кроме того, генпрокурор заявил, что, по предварительным данным следствия, все говорит в пользу росийской версии заказчика преступления против Бабченко.   
 

Подозрение организатору покушения на Бабченко могут вручить в любую минуту, - СБУ Порошенко сообщил, что знал об инсценировке убийства журналиста Бабченко
Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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