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Глава МЗС Німеччини сподівається отримати подробиці щодо Бабченка в ході візиту до України

НовиниПолітика    31.05.2018 - 15:27
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Маас сьогодні прибуває з візитом до України

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас сподівається отримати подробиці  інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка в ході візиту до України. Про це він заявив перед від'їздом до Києва, передає Reuters.

"Це (ситуація з Бабченком, - ред.) викликає багато запитань. Чесно кажучи, інформації, якою я володію, недостатньо, щоб дійти якогось висновку. Я очікую, що, коли я буду в Києві сьогодні ввечері, я отримаю інформацію, необхідну для того, щоб скласти якусь думку", - заявив Маас.

Нагадаємо, раніше Бабченко заявив, що не виключає ще один замах через деякий час.

29 травня 2018 року з'явилася інформація про те, що невідомий стріляв у Бабченка, і він нібито помер від отриманих поранень по дорозі до лікарні. Наступного дня голова СБУ Василь Грицак заявив про те, що журналіст живий, а його "вбивство" було операцією українських спецслужб.

Підозру організатору замаху на Бабченка можуть вручити в будь-яку хвилину, - СБУ
Теги публікації: Германия, Гайко Маас, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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