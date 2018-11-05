Глава МЗС ФРН представив план глобального розброєння

Фото: Хайко Мас (flickr.com bankenverband)

Хайко Мас вважає, що РФ відмовляються спростувати звинувачення про порушення ДРСМД

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив, що розрив договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) може нести серйозні наслідки і запропонував чотири пункти, які потрібно враховувати при глобальному роззброєнні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Мас вважає, що для збереження миру в Європі потрібно переосмислити політику роззброєння та контролю над озброєннями.

"Швидкий успіх не гарантований..., але мир і безпеку ми створюємо не у взаємній протидії, а спільно", - сказав очільник МЗС ФРН.

Першим пунктом Мас запропонував "нарешті налагодити між американцями, європейцями і росіянами серйозну взаємодію, яка враховує ризики, які для всіх нас створюють нові системи зброї і неповноцінна архітектура контролю над озброєннями". Другим пунктом він заявив, що Німеччина може подати пропозиції для прозорого механізму контролю, а також зможе сприяти в дискусіях про цих зводах правил на міжнародному рівні.

Третім пунктом глава МЗС ФРН назвав справедливе твердження Сполучених штатів про те, що нарощування військового потенціалу китайською стороною не сприяє довірі. Він пообіцяв, що буде використовувати переговори, які заплановано провести в Пекіні, для того, щоб "домогтися більшої прозорості і більш суворого контролю над озброєннями".

Четвертим пунктом Мас виділив необхідність стежити за тим, щоб контроль над озброєнням відбувався разом з технічним прогресом.

"Якщо ми не будемо діяти на випередження, фантастика перетворитися в смертельно небезпечну реальність", - заявив міністр.

Також він заявив, що відмова РФ продемонструвати неправомірність вагомих звинувачень в порушенні договору про ліквідацію РСМД привіла до втрати довіри.

"Я закликав свого російського колегу дотримуватися договору і відновити повну прозорість. Досі цього не відбулося", - підкреслив Мас.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Росія не прислухалася до закликів до діалогу по ДРСМД. Генсек НАТО також піддав критиці, що Росія не відреагувала на занепокоєння альянсу у зв'язку з розгортанням нею ракетної системи нового типу під кодовим номером 9M729.