UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Глава МИД Франции: я не верю в планы России осуществить военные действия против Украины

Автор: Андрей Василюк

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не верит в намерение России осуществить очередную военную акцию против Украины. При этом он отметил риски от концентрации войск РФ у границы с Украиной и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает lorientlejour.

"Я не верю в стремление России осуществить военные действия против Украины, но факт концентрации такого количества войск у границ Украины, на границе с Донбассом, представляет риски инцидентов и конфликтов", - сказал министр иностранных дел Франции.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не получит воду для оккупированного Крыма с материковой Украины даже в силовой способ. Москва вряд ли сможет выделить достаточный контингент для захвата юга страны.

По его словам, о войне за воду для Крыма можно говорить только теоретически.

Российская военная агрессия за воду для Крыма рассматривается украинской разведкой как один из трех вариантов дальнейшего развития событий.

Подробнее о возможных вариантах агрессии читайте в материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины агрессия РФ
Читайте также
Запад должен действовать сейчас, чтобы не было нового наступления РФ, - Кулеба
Глава Европарламента призвал РФ "сделать шаг назад" в эскалации на востоке Украины
Бундестаг проведет слушания из-за угрозы новой агрессии РФ против Украины
Прогноз погоды