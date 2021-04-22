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Глава МИД Франции: я не верю в планы России осуществить военные действия против Украины

Новина українською → Франция, Четверг 22 апреля 2021 11:58
Глава МИД Франции: я не верю в планы России осуществить военные действия против Украины Фото: глава МИД Франции прокомментировал ситуацию с войсками РФ возле Украины (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не верит в намерение России осуществить очередную военную акцию против Украины. При этом он отметил риски от концентрации войск РФ у границы с Украиной и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает lorientlejour.

"Я не верю в стремление России осуществить военные действия против Украины, но факт концентрации такого количества войск у границ Украины, на границе с Донбассом, представляет риски инцидентов и конфликтов", - сказал министр иностранных дел Франции.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не получит воду для оккупированного Крыма с материковой Украины даже в силовой способ. Москва вряд ли сможет выделить достаточный контингент для захвата юга страны.

По его словам, о войне за воду для Крыма можно говорить только теоретически.

Российская военная агрессия за воду для Крыма рассматривается украинской разведкой как один из трех вариантов дальнейшего развития событий.

Подробнее о возможных вариантах агрессии читайте в материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину".

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