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Голова МЗС Франції: я не вірю в наміри Росії здійснити військові дії проти України

Новость на русском → Франція, Четвер 22 квітня 2021 11:58
Голова МЗС Франції: я не вірю в наміри Росії здійснити військові дії проти України Фото: голова МЗС Франції прокоментував ситуацію з військами РФ біля України (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що не вірить в намір Росії здійснити чергову військову акцію поти України. При цьому він відзначив ризики від концентрації військ РФ біля кордону з Україною та на окупованих територіях.

Про це повідомляє lorientlejour.

"Я не вірю в прагнення Росії здійснити військові дії проти України, але факт концентрації такої кількості військ біля меж України, на кордоні з Донбасом, представляє ризики інцидентів і конфліктів", - сказав міністр закордонних справ Франції.

Нагадаємо, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не отримає воду для окупованого Криму з материкової України навіть у силовий спосіб. Москва навряд чи зможе виділити достатній контингент для захоплення півдня країни.

За його словами, про війну за воду для Криму можна говорити тільки теоретично.

Російська військова агресія за воду для Криму розглядається українською розвідкою як один з трьох варіантів подальшого розвитку подій.

Детальніше про можливі варіанти агресії читайте в матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну".

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