Глава МИД Франции обсудит с Лавровым Иран, Афганистан и Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан планирует на этой неделе встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым . С ним он намерен обсудить несколько тем, в том числе и Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Urdupoint .

По его словам, встреча с Лавровым должна состояться в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. С ним глава французского министерства иностранных дел обсудит несколько тем.