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Глава МИД Франции обсудит с Лавровым Иран, Афганистан и Украину

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Франция, Вторник 21 сентября 2021 01:37
Глава МИД Франции обсудит с Лавровым Иран, Афганистан и Украину Фото: Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции (twitter com/leParisien)
Автор: Наталья Скороход

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан планирует на этой неделе встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. С ним он намерен обсудить несколько тем, в том числе и Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Urdupoint.

По его словам, встреча с Лавровым должна состояться в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. С ним глава французского министерства иностранных дел обсудит несколько тем.

"Я планирую двустороннюю встречу со своим российской коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить несколько тем: Иран, а также Афганистан, Ливию и Украину", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, что Евросоюз не признает выборы в Госдуму в РФ, которые проводились на территории оккупированного Крыма. Там отметили, что выборы проходили в атмосфере запугивания.

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