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Интервью

Глава МИД Дании заявил о пробеле в антикоррупционной системе Украины

НовостиПолитика    28.05.2018 - 20:36
Фото: Андерс Самуэльсен (kmu.gov.ua)
Фото: Андерс Самуэльсен (kmu.gov.ua)

Самуэльсен подчеркнул, что Украина должна создать Высший антикоррупционный суд

В украинской системе борьбы с коррупцией есть пробел, который Украина должна закрыть, создав Высший антикоррупционный суд. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на международной конференции "Развитие устойчивости Украины: реформы и борьба с коррупцией" в понедельник в Брюсселе, передает "Укринформ".

"Недостающим звеном в антикоррупционной цепи является независимый Высший антикоррупционный суд, который обеспечит привлечение к ответственности коррумпированных чиновников. Я убежден, что Украина должна восполнить этот пробел и создать соответствующий суд", - отметил министр.

Самуэльсен также добавил, что Дания остается преданной и поддерживает европейские стремления Украины.

"Мы понимаем, что устойчивая, безопасная и процветающая Украина является стратегически важным фактором не только для Украины, но и для всей Европы", - подчеркнул он.

Глава МИД Дании, кроме того, анонсировал, что вопросы прогресса реформ в Украине будут обсуждаться на конференции высокого уровня, которая пройдет 27 июня во Копенгагене.

Напомним, ранее Самуэльсен отмечал, что эффективная борьба с коррупцией и быстрое создание антикоррупционного суда будут способствовать притоку иностранных инвестиций в Украину.

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Теги публикации: коррупция, Дания, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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