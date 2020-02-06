Глава МИД Дании посетит зону ООС на Донбассе

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в пятницу, 7 февраля, планирует посетить Донбасс. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает РБК-Украина.

По словам главы МИД Дании, завтра он нанесет визит в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"В мае 2014 года я был в Донецке и видел, что там происходило, тот сплошной хаос, людей на улицах. Тогда уже начинались настоящие боевые действия. Для меня честь быть здесь снова, я действительно намерен снова поехать в Донецк завтра", - заявил он.

Кроме того, Кофод напомнил, что Дания по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации на Донбассе. Он добавил, что Копенгаген на всех переговорах говорит о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы абсолютно уверены, что Россия должна выполнять свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили фактически наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью", - отметил датский министр.

Напомним, ранее сообщалось, что 6-7 февраля министр иностранных дел Дании Еппе Кофод будет находиться с рабочим визитом в Украине. Планировалось, что Кофод встретится с главой украинского внешнеполитического ведомства Пристайко 6 февраля.

Кроме того, 3 февраля в Киев приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.