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Глава МИД Британии расценила отсутствие РФ на встрече ОБСЕ как "презрение к обязательствам"

Новина українською →
Британия, Среда 16 февраля 2022 02:26
Глава МИД Британии расценила отсутствие РФ на встрече ОБСЕ как "презрение к обязательствам" Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прокомментировала неучастие РФ на встрече ОБСЕ. Великобритания расценила отсутствие России на встрече ОБСЕ как "презрение к обязательствам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трасс.

"Россия явно не выполняет международные обязательства, которые она взяла на себя в вопросе транспаренции", - заявила глава МИД Британии.

Трасс отметила, что "если намерения Кремля о дипломатическом решении разногласий по Украине серьезны", то представителям российской стороны нужно появляться на дипломатических встречах, а также Кремлю нужно быть "приверженным содержательным переговорам".

"Отказ России участвовать в процессе ОБСЕ показывает ее презрение к обязательствам, под которыми она свободно подписалась", - сказано в заявлении министра иностранных дел Великобритании.

Российские войска на границе с Украиной, по ее словам, "представляют очевидную угрозу" государству.

Соединенное Королевство и его союзники, как подчеркнула Трасс, призывают Россию отвести войска от границы с Украиной, а также вступить в переговоры, которые основываются на выдвинутых НАТО предложениях по повышению транспарентности и снижению рисков.

Ранее мы писали, что Кулеба и Трасс согласовали шаги по противодействию агрессии РФ.

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