Глава МЗС Британії розцінила відсутність РФ на зустрічі ОБСЄ як "презирство до зобов'язань"

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс прокоментувала неучасть РФ на зустрічі ОБСЄ. Великобританія розцінила відсутність Росії на зустрічі ОБСЄ як "презирство до зобов'язань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трасс.

"Росія явно не виконує міжнародні зобов'язання, які вона взяла на себе в питанні транспаренції", - заявила глава МЗС Британії.

Трасс зазначила, що "якщо наміри Кремля про дипломатичне вирішення розбіжностей по Україні серйозні", то представникам російської сторони потрібно з'являтися на дипломатичних зустрічах, а також Кремлю потрібно бути "прихильним змістовним переговорам".

"Відмова Росії брати участь в процесі ОБСЄ показує її презирство до зобов'язань, під якими вона вільно підписалася", - сказано в заяві міністра закордонних справ Великобританії.

Російські війська на кордоні з Україною, за її словами, "становлять очевидну загрозу" державі.

Сполучене Королівство і його союзники, як підкреслила Трасс, закликають Росію відвести війська від кордону з Україною, а також вступити в переговори, які грунтуються на висунутих НАТО пропозиціях щодо підвищення транспарентності і зниження ризиків.