ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Британії розцінила відсутність РФ на зустрічі ОБСЄ як "презирство до зобов'язань"

Новость на русском →
Британія, Середа 16 лютого 2022 02:26
Глава МЗС Британії розцінила відсутність РФ на зустрічі ОБСЄ як "презирство до зобов'язань" Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс прокоментувала неучасть РФ на зустрічі ОБСЄ. Великобританія розцінила відсутність Росії на зустрічі ОБСЄ як "презирство до зобов'язань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трасс.

"Росія явно не виконує міжнародні зобов'язання, які вона взяла на себе в питанні транспаренції", - заявила глава МЗС Британії.

Трасс зазначила, що "якщо наміри Кремля про дипломатичне вирішення розбіжностей по Україні серйозні", то представникам російської сторони потрібно з'являтися на дипломатичних зустрічах, а також Кремлю потрібно бути "прихильним змістовним переговорам".

"Відмова Росії брати участь в процесі ОБСЄ показує її презирство до зобов'язань, під якими вона вільно підписалася", - сказано в заяві міністра закордонних справ Великобританії.

Російські війська на кордоні з Україною, за її словами, "становлять очевидну загрозу" державі.

Сполучене Королівство і його союзники, як підкреслила Трасс, закликають Росію відвести війська від кордону з Україною, а також вступити в переговори, які грунтуються на висунутих НАТО пропозиціях щодо підвищення транспарентності і зниження ризиків.

Раніше ми писали, що Кулеба і Трасс погодили кроки з протидії агресії РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться