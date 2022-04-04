Глава МИД Британии призовет к ужесточению санкций против России во время визита в Польшу

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник, 4 апреля, посетит Польшу, чтобы призвать к более жестким действиям по противодействию российской агрессии. Кроме того, целью является поддержать Украину в мирных переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Путин еще не показал, что серьезно относится к дипломатии. Жесткий подход Великобритании и наших союзников жизненно важен для укрепления позиции Украины в переговорах",- сказала Трасс.

Великобритания согласовала с международными союзниками введение санкций в отношении ключевых отраслей промышленности России и богатой московской элиты с целью нанести ущерб ее экономике в ответ на российское вторжение в Украину.