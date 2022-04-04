Глава МЗС Британії закличе до посилення санкцій проти Росії під час візиту до Польщі

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас у понеділок, 4 квітня, відвідає Польщу, щоб закликати до жорсткіших дій з протидії російській агресії. Крім того, метою є підтримати Україну в мирних переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Путін ще не показав, що серйозно ставиться до дипломатії. Жорсткий підхід Великобританії і наших союзників життєво важливий для зміцнення позиції України в переговорах",- сказала трас.

Великобританія погодила з міжнародними союзниками введення санкцій щодо ключових галузей промисловості Росії і багатої московської еліти з метою завдати шкоди її економіці у відповідь на російське вторгнення в Україну.