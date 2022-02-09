UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава МИД Британии прилетела в РФ: будет обсуждать Украину

Автор: Валерия Полищук

В среду, 9 февраля, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву. Она будет обсуждать с российскими властями ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольство Британии в РФ в Twitter.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил с визитом в Украину.

При этом в поездке его должна была сопровождать Лиз Трасс, однако она заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияВторжение России в Украину