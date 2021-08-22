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Глава МИД Болгарии примет участие в саммите Крымской платформы

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Воскресенье 22 августа 2021 19:43
Глава МИД Болгарии примет участие в саммите Крымской платформы Фото: глава МИД Болгарии Светлан Стоев (twitter.com/SvetlanStoev)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Светлан Стоев совершит рабочий визит в Украину 23-25 ​​августа. Он примет участие в саммите Крымской платформы, в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и в чествовании 200-летия со дня основания города Болград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Болгарии.

"23 августа министр Стоев будет представлять Болгарию на учредительном собрании Крымской платформы, в котором примут участие более 40 иностранных делегаций", - говорится в сообщении.

При этом 24 августа министр примет участие в официальных мероприятиях в Киеве, посвященных 30-летию независимости Украины.

25 августа Светлан Стоев станет гостем болгарской общины в городе Болград Одесской области, где официально откроются юбилейные мероприятия по случаю 200-летия города.

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Болгария Крымская платформа
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