Глава МЗС Болгарії візьме участь у саміті Кримської платформи
Міністр закордонних справ Світлан стоєв здійснить робочий візит в Україну 23-25 серпня. Він візьме участь у саміті Кримської платформи, в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України та у вшануванні 200-річчя з дня заснування міста Болград.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Болгарії.
"23 серпня міністр стоєв представлятиме Болгарію на установчих зборах Кримської платформи, в якому візьмуть участь понад 40 іноземних делегацій", - йдеться в повідомленні.
При цьому 24 серпня міністр візьме участь в офіційних заходах у Києві, присвячених 30-річчю незалежності України.
25 серпня Світлан стоєв стане гостем болгарської громади в місті Болград Одеської області, де офіційно відкриються ювілейні заходи з нагоди 200-річчя міста.