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Глава МЗС Болгарії візьме участь у саміті Кримської платформи

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Неділя 22 серпня 2021 19:43
Глава МЗС Болгарії візьме участь у саміті Кримської платформи Фото: глава МЗС Болгарії Світлан стоєв (twitter.com/SvetlanStoev)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Світлан стоєв здійснить робочий візит в Україну 23-25 серпня. Він візьме участь у саміті Кримської платформи, в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України та у вшануванні 200-річчя з дня заснування міста Болград.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Болгарії.

"23 серпня міністр стоєв представлятиме Болгарію на установчих зборах Кримської платформи, в якому візьмуть участь понад 40 іноземних делегацій", - йдеться в повідомленні.

При цьому 24 серпня міністр візьме участь в офіційних заходах у Києві, присвячених 30-річчю незалежності України.

25 серпня Світлан стоєв стане гостем болгарської громади в місті Болград Одеської області, де офіційно відкриються ювілейні заходи з нагоди 200-річчя міста.

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Болгария Кримська платформа
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