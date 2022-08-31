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Глава МИД Бельгии сожалеет о визите в Крым и признает нарушение закона

Фото: глава МИД Бельгии Хаджи Лабиб (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб посетила временно оккупированный Крым в 2021 году, въехав через ториторию России. Она признала, что нарушила законодательство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Лабиб отметила, что посетила Севастополь в прошлом году, как журналистка и режиссер-документалист.

"Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах", - говорится в заявлении, обнародованном МИД.

Отмечается, что Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус АР Крым как неотъемлемой части нашей страны.

Министр лично заверила украинцев в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению мира и восстановлению государства.

В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Дмитрий Кулеба поприветствовал искреннюю и верную преданность Бельгии в вопросе поддержки территориальной целостности нашей страны и оценил вклад, который она делает для этого.

Отметим, что Лябиб летом 2021 года посещала фестиваль "Глобальные ценности" в Крыму.

Украинский МИД отметил, что посещение Крыма возможно только при условии следования с материковой части Украины.

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