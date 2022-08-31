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Голова МЗС Бельгії шкодує про візит до Криму та визнає порушення закону України

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Середа 31 серпня 2022 18:17
Голова МЗС Бельгії шкодує про візит до Криму та визнає порушення закону України Фото: глава МЗС Бельгії Хаджи Лабіб (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб відвідала тимчасово окупований Крим у 2021 році, в'їхавши через ториторію Росії. Вона визнала, що порушила законодавство України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Лабіб зазначила, що відвідала Севастополь минулого року, як журналістка і режисерка-документаліст.

"Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин", - говориться у заяві, оприлюдненій МЗС.

Зазначається, що Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, а також статус АР Крим як невід’ємної частини нашої країни.

Міністерка особисто запевнила українців у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові держави.

У свою чергу міністр закордонних справ Бельгії Дмитро Кулеба привітав щиру та вірну відданість Бельгії у питанні підтримки територіальної цілісності нашої країни та оцінив внесок, який вона робить для цього.

Зазначимо, що Лябіб влітку 2021 року відвідувала фестиваль "Глобальные ценности" у Криму.

Українське МЗС зазначило, що відвідування Криму можливе лише за умови слідування з материкової частини України.

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