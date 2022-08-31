Голова МЗС Бельгії шкодує про візит до Криму та визнає порушення закону України
Міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб відвідала тимчасово окупований Крим у 2021 році, в'їхавши через ториторію Росії. Вона визнала, що порушила законодавство України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.
Лабіб зазначила, що відвідала Севастополь минулого року, як журналістка і режисерка-документаліст.
"Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин", - говориться у заяві, оприлюдненій МЗС.
Зазначається, що Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, а також статус АР Крим як невід’ємної частини нашої країни.
Міністерка особисто запевнила українців у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові держави.
У свою чергу міністр закордонних справ Бельгії Дмитро Кулеба привітав щиру та вірну відданість Бельгії у питанні підтримки територіальної цілісності нашої країни та оцінив внесок, який вона робить для цього.
Зазначимо, що Лябіб влітку 2021 року відвідувала фестиваль "Глобальные ценности" у Криму.
Українське МЗС зазначило, що відвідування Криму можливе лише за умови слідування з материкової частини України.
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