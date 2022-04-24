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Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Фото: министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. По его мнения, модель отношений Европы и Украины должна быть отличной от полноправного членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

В частности, на 14-м саммите европейских СМИ в Лехе-на-Арльберге он заявил, что Австрия может быть частью европейской системы обороны, сохраняя при этом традиционный военный нейтралитет.

Что касается войны России против Украины, Шалленберг подчеркнул, что Австрия нейтральна в военном отношении, но не в политическом. Он также отметил, что речь идет о защите западной модели жизни с ее фундаментальными правами и свободами.

Однако, по его словам, Евросоюзу в отношениях с Украиной следует выбрать иной путь, нежели полноправное членство. Шалленберг выступил в поддержку создания моделей, отличных от полноправного членства или соглашений об ассоциации.

"Мы экспортируем наш западный образ жизни", - добавил он и подчеркнул, что нужно дальнейшее углубление отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году.

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