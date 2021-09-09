Глава Меджлиса призвал немедленно провести международные консультации в рамках Крымской платформы

Глава Меджлиса подчеркнул, что российские оккупанты "расширяют охоту" на крымских татар.

По данным Чубарова, после сотрудники ФСБ РФ применяе пытки, а потом заставляют задержанных крымских татар подписывать предупреждение о неразглашении информации", угрожая им устно, что если они расскажут о пытках, совершенных по отношению к ним, это лишь "усугубит их положение и будет угрожать членам их семей".

"Ни у кого, особенно у наших международных партнеров, не должно быть сомнений в том, что Кремль сейчас откровенно тестирует на способность Крымскую платформу. Проведение срочных межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы должно способствовать принятию эффективных мер давления на страну агрессора, чтобы остановить расправу над крымскотатарским народом", - убежден Чубаров.