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Глава Меджлиса призвал немедленно провести международные консультации в рамках Крымской платформы

Автор: Инна Собора

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал провести срочные консультации в рамках Крымской платформы. Так он отреагировал на задержание крымских татар российскими оккупационными властями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чубарова в Facebook.

Глава Меджлиса подчеркнул, что российские оккупанты "расширяют охоту" на крымских татар.

По данным Чубарова, после сотрудники ФСБ РФ применяе пытки, а потом заставляют задержанных крымских татар подписывать предупреждение о неразглашении информации", угрожая им устно, что если они расскажут о пытках, совершенных по отношению к ним, это лишь "усугубит их положение и будет угрожать членам их семей".

"Ни у кого, особенно у наших международных партнеров, не должно быть сомнений в том, что Кремль сейчас откровенно тестирует на способность Крымскую платформу. Проведение срочных межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы должно способствовать принятию эффективных мер давления на страну агрессора, чтобы остановить расправу над крымскотатарским народом", - убежден Чубаров.

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ЧубаровКрымская платформа