Глава Меджлісу закликав негайно провести міжнародні консультації в межах Кримської платформи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чубарова в Facebook .

Глава Меджлісу наголосив, що російські окупанти "розширюють полювання" на кримських татар.

За даними Чубарова, після працівники ФСБ РФ застосовуют катування, а потім змушують затриманих кримських татар підписувати "попередження про нерозголошення інформації", погрожуючи їм усно, що якщо вони розкажуть про тортури, здійснені до них, це лише "погіршить їхнє становище та загрожуватимуть членам їхніх родин".

"Ні у кого, особливо у наших міжнародних партнерів, не має бути сумнівів у тому, що Кремль зараз відверто тестує на спроможність Кримську платформу. Проведення термінових міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи мало б сприяти вжиттю ефективних заходів тиску на країну агресора, аби зупинити розправу над кримськотатарським народом", - переконаний Чубаров.