Глава МАГАТЕ заявив про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС

"Ми досягли прогресу, навіть якщо переговори продовжуються і остаточне рішення ще не ухвалене", - сказав Гроссі.

При цьому він вважає, що Росія не погодиться залучити ООН до створення безпечної зони довкола ЗАЕС.

"Для прямого втручання ООН необхідний прохід до Ради Безпеки, де Росія має право вето: зараз я вважаю, що це малоймовірно", - пояснив він.

Гроссі додав, що переговори і "простір, який має МАГАТЕ, дійсно цінний".