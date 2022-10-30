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Глава МАГАТЕ заявив про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (iaea org)
Автор: Наталія Юрченко

У переговорах щодо створення зони безпеки довкола Запорізької АЕС є прогрес. Однак до цього процесу навряд чи зможуть залучити миротворців ООН.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю видання Nova.

"Ми досягли прогресу, навіть якщо переговори продовжуються і остаточне рішення ще не ухвалене", - сказав Гроссі.

При цьому він вважає, що Росія не погодиться залучити ООН до створення безпечної зони довкола ЗАЕС.

"Для прямого втручання ООН необхідний прохід до Ради Безпеки, де Росія має право вето: зараз я вважаю, що це малоймовірно", - пояснив він.

Гроссі додав, що переговори і "простір, який має МАГАТЕ, дійсно цінний".

Нагадаємо, глава МАГАТЕ назвав ситуацію на Запорізькій АЕС "крихкою та небезпечною" через постійні обстріли та перебої із зовнішнім електропостачанням.

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Запорізька АЕСМАГАТЭООНРосійська Федерація