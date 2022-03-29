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Глава МАГАТЭ прибыл в Украину: проведет переговоры об обеспечении безопасности ядерных объектов

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину. Он проведет переговоры о планируемом предоставлении МАГАТЭ срочной технической помощи для обеспечения безопасности и надежности ядерных объектов страны и предотвращения риска аварии, которая может угрожать людям и окружающей среде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Гросси планирует инициировать оперативную поддержку ядерных объектов Украины в области безопасности и защиты. Она будет включать в себя направление экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и поставку жизненно важных средств обеспечения безопасности, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования.

"Военный конфликт подвергает атомные электростанции и другие объекты с радиоактивными материалами Украины беспрецедентной опасности. Мы должны принять срочные меры, чтобы обеспечить их дальнейшую безопасную эксплуатацию и снизить риск ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья людей и окружающей среды как в Украине, так и за ее пределами", - заявил глава МАГАТЭ.

В ходе визита он также посетит одну из атомных электростанций Украины.

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МАГАТЭВизит в Украину