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Глава МАГАТЕ прибув в Україну: проведе переговори про забезпечення безпеки ядерних об'єктів

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув в Україну (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув в Україну. Він проведе переговори про плановане надання МАГАТЕ термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки і надійності ядерних об'єктів країни і запобігання ризику аварії, яка може загрожувати людям і навколишньому середовищу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

Гроссі планує ініціювати оперативну підтримку ядерних об'єктів України в галузі безпеки та захисту. Вона буде включати в себе направлення експертів МАГАТЕ на пріоритетні об'єкти і поставку життєво важливих засобів забезпечення безпеки, включаючи обладнання для моніторингу та аварійного реагування.

"Військовий конфлікт піддає атомні електростанції та інші об'єкти з радіоактивними матеріалами України безпрецедентній небезпеці. Ми повинні вжити термінових заходів, щоб забезпечити їх подальшу безпечну експлуатацію і знизити ризик ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров'я людей і навколишнього середовища як в Україні, так і за її межами", - заявив глава МАГАТЕ.

В ході візиту він також відвідає одну з атомних електростанцій України.

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МАГАТЭВізит в Україну