Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні: як це може статися

Гроссі прибув до Києва та оглянув розподільчу підстанцію, щоб оцінити наслідки, надати підтримку та допомогти запобігти цьому ризику.

"Я перебуваю на Київській електропідстанції - важливій частині енергосистеми України, необхідній для ядерної безпеки. Ядерна аварія може виникнути внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в подачі електроенергії", - написав він.

Я на електричній підстанції "Київська" - важливій частині енергосистеми України, необхідній для ядерної безпеки.

Ядерна аварія може бути наслідком не тільки прямої атаки на станцію, а й перебоїв у подачі електроенергії. @IAEAorg тут, щоб оцінити вплив, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику. pic.twitter.com/Kd29wKVNhn - Рафаель Маріано Гроссі (@rafaelmgrossi) 4 лютого 2025 року

Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком, і йому показують те, що, вочевидь, є засобами захисту від російських ударів.

Протягом трирічного вторгнення Москва регулярно піддавала бомбардуванням енергетичну інфраструктуру України, включно з підстанціями, хоча й уникала прямих ударів по українських атомних станціях.

Минулого тижня МАГАТЕ повідомило, що Гроссі відвідає Київ для проведення зустрічей на високому рівні з метою забезпечення ядерної безпеки у війні, яку Росія розпочала в лютому 2022 року.

У вересні Україна і МАГАТЕ домовилися, що експерти агентства, крім моніторингу атомних електростанцій, стежитимуть за ситуацією на ключових українських підстанціях.

Більше половини в Україні електроенергії виробляють три атомні електростанції. Російські ракетні та дронові атаки на підстанції загрожують стабільній роботі станцій

Київська підстанція дає змогу перекидати надлишкові потужності із заходу України в центральні регіони завдяки лінії електропередачі Рівне-Київ, протяжність якої становить сотні кілометрів, допомагаючи забезпечувати електропостачання Києва та прилеглого регіону.

"Дедалі тендітніша мережа являє собою зростаючий ризик для всіх АЕС", - заявив Гроссі у своєму пості в X, маючи на увазі атомні електростанції.