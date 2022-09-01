Глава МАГАТЭ назвал технической миссию на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что запланированный визит агентства на Запорожскую атомную электростанцию ​​будет "технической миссией", направленной на предотвращение ядерного взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Миссия прибыла ранее в среду в украинский город Запорожье, в 55 км от станции.

На вопрос журналистов о планах создания демилитаризованной зоны на АЭС Гросси сказал, что "это вопрос политической воли".

"Это миссия, цель которой - предотвратить ядерную аварию. И сохранить это важную атомную электростанцию", - сказал он.

По его словам, первый визит миссии на станцию ​​может длиться несколько дней.

Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.

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