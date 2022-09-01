Глава МАГАТЭ назвал технической миссию на Запорожскую АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что запланированный визит агентства на Запорожскую атомную электростанцию будет "технической миссией", направленной на предотвращение ядерного взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Миссия прибыла ранее в среду в украинский город Запорожье, в 55 км от станции.
На вопрос журналистов о планах создания демилитаризованной зоны на АЭС Гросси сказал, что "это вопрос политической воли".
"Это миссия, цель которой - предотвратить ядерную аварию. И сохранить это важную атомную электростанцию", - сказал он.
По его словам, первый визит миссии на станцию может длиться несколько дней.
Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.
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