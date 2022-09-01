ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МАГАТЭ назвал технической миссию на Запорожскую АЭС

Новина українською →
Энергодар, Четверг 01 сентября 2022 03:51
Глава МАГАТЭ назвал технической миссию на Запорожскую АЭС Фото: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что запланированный визит агентства на Запорожскую атомную электростанцию ​​будет "технической миссией", направленной на предотвращение ядерного взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Миссия прибыла ранее в среду в украинский город Запорожье, в 55 км от станции.

На вопрос журналистов о планах создания демилитаризованной зоны на АЭС Гросси сказал, что "это вопрос политической воли".

"Это миссия, цель которой - предотвратить ядерную аварию. И сохранить это важную атомную электростанцию", - сказал он.

По его словам, первый визит миссии на станцию ​​может длиться несколько дней.

Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет