Глава МАГАТЕ "глибоко стурбований" ударами Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану
Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про неприпустимість ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану.
Про це сказав глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
За його словами, Іран підтвердив, що об'єкт збагачення в Натанзі зазнав впливу і що підвищених рівнів радіації немає. При цьому об'єкти в Ісфахані та Фордо не зазнали впливу.
"Цей розвиток подій викликає глибоку стурбованість. Я неодноразово заявляв, що ядерні об'єкти ніколи не повинні зазнавати атак, незалежно від контексту або обставин, оскільки це може завдати шкоди як людям, так і навколишньому середовищу", - сказав Гроссі.
Він вважає, що такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захисту і гарантій, а також для регіонального та міжнародного миру і безпеки.
Крім того, МАГАТЕ постійно наголошує, що "збройні напади на ядерні об'єкти можуть призвести до радіоактивних викидів із серйозними наслідками як усередині, так і поза межами кордонів держави, що зазнала нападу", як зазначено в резолюції ООН, додав Гроссі.
"Як генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії та відповідно до цілей МАГАТЕ відповідно до Статуту МАГАТЕ, я закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації", - сказав Гроссі.
Блискуча операція Ізраїлю
Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому командуванню. Ізраїль попередив про тривалу операцію із запобігання створенню Тегераном ядерної зброї.
Як заявили в МАГАТЕ, іранська сторона запевнила, що Бушерська атомна електростанція не потрапила під удар.
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