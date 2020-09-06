Глава Луганской ОГА предложил прекратить экономическую блокаду Донбасса

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай высказался за прекращение экономической блокады оккупированных территорий Донбасса. Он считает, что экономические связи с ОРДЛО помогли бы пополнить украинский бюджет.

Об этом сообщает агентство "Новости Донбасса".

По словам Гайдая, от восстановления экономических связей с оккупированными территориями Украина получит только выгоду.

"Мы ежегодно теряли около двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? ... Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", - пояснил он.

Глава Луганской ОГА также добавил, что экономическая блокада спровоцировала вытеснение гривны из оккупированных территорий Донбасса.

"Гривны больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - отметил Гайдай.

Напомним, после оккупации Россией территорий Луганской и Донецкой областей украинские власти ввели меры, направленные на прекращение экономических связей с ОРДЛО. В частности, в июле 2017 года "Укрэнерго" прекратило поставки электроэнергии на оккупированный Донбасс.

Добавим, в правительстве объясняли, когда в Украине появится концепция экономического развития Донбасса, но основное внимание уделят подконтрольным территориям.