ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Глава Луганской ОГА предложил прекратить экономическую блокаду Донбасса

Автор: РБК-Украина

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай высказался за прекращение экономической блокады оккупированных территорий Донбасса. Он считает, что экономические связи с ОРДЛО помогли бы пополнить украинский бюджет.

Об этом сообщает агентство "Новости Донбасса".

По словам Гайдая, от восстановления экономических связей с оккупированными территориями Украина получит только выгоду.

"Мы ежегодно теряли около двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? ... Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", - пояснил он.

Самые читаемые новости

Глава Луганской ОГА также добавил, что экономическая блокада спровоцировала вытеснение гривны из оккупированных территорий Донбасса.

"Гривны больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - отметил Гайдай.

Напомним, после оккупации Россией территорий Луганской и Донецкой областей украинские власти ввели меры, направленные на прекращение экономических связей с ОРДЛО. В частности, в июле 2017 года "Укрэнерго" прекратило поставки электроэнергии на оккупированный Донбасс.

Добавим, в правительстве объясняли, когда в Украине появится концепция экономического развития Донбасса, но основное внимание уделят подконтрольным территориям.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассЛуганская ОГА