Глава Луганської ОДА запропонував припинити економічну блокаду Донбасу

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай висловився за припинення економічної блокади окупованих територій Донбасу. Він вважає, що економічні зв'язки з ОРДЛО допомогли б поповнити український бюджет.

Про це повідомляє агентство "Новости Донбасса".

За словами Гайдая, від відновлення економічних зв'язків з окупованими територіями Україна отримає тільки вигоду.

"Ми щорічно втрачали близько двох мільярдів гривень. Скільки ми за ці роки втратили? Припустимо, 8 мільярдів гривень. Скільки б доріг ми могли зробити? ... Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні", - пояснив він.

Глава Луганської ОДА також додав, що економічна блокада спровокувала витіснення гривні з окупованих територій Донбасу.

"Гривні більше немає в побуті там, залишилися долари та рублі. Гривня - це теж певна прив'язка до України", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, після окупації Росією територій Луганської та Донецької областей українська влада запровадила заходи, направлені на припинення економічних зв'язків з ОРДЛО. Зокрема, у липні 2017 року "Укренерго" припинило постачання електроенергії на окупований Донбас.

Додамо, в уряді пояснювали, коли в Україні з'явиться концепція економічного розвитку Донбасу, але основну увагу приділять підконтрольним територіям.