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Глава Луганской области Гайдай опроверг потерю контроля над регионом

Фото: Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай однозначно отверг информацию российской пропаганды о переходе области под полный контроль войск РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай.

Глава ОВА уверен, что его пребывание на территории Луганской области является лучшим ответом оккупантам. Он также перечислил населенные пункты под контролем украинской власти.

"Я в Луганской области – это и есть ответ на то, что они врут. Они частично зашли в Рубежное и частично в Попасную. Надеюсь, что в ближайшее время их оттуда выбьют. Так что, Кременная – наша. Часть Рубежного – наша. Северодонецк – наш. Лисичанск – наш. Часть Попасной – наша. Горное, Золотое – наши", – заявил Гайдай.

Напомним, что Харьковская ОВА констатировала распространение оккупантами фейков с целью дискредитации украинцев.

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