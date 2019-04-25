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Кадровые изменения в КСУ не повлияют на инаугурацию Зеленского

Новости » Выборы 2019    25.04.2019 - 15:27
Кадровые изменения в КСУ не повлияют на инаугурацию Зеленского
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Приведение избранного президента к присяге является конституционной обязанностью главы КСУ, который "безусловно будет выполнен"

Со стороны Конституционного суда Украины (КСУ) не возникнет никаких препятствий в осуществлении инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КСУ.

Как сообщается, информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента Украины за досрочное увольнение Станислава Шевчука с должности главы КСУ не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, которая имеет целью дискредитировать суд.

"Согласно ч.2 ст. 104 Конституции Украины приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины. Конституция Украины не указывает конкретного лица, которое должно выполнить процедуру приведение президента Украины к присяге, а лишь определяет должностное лицо, осуществляющее приведение новоизбранного главы государства к присяге, - председателя Конституционного суда Украины ", - пояснили в КСУ.

Также в заявлении указано, что приведение избранного президента к присяге является конституционным долгом главы КСУ, который "безусловно будет выполнен".

Ответственность за выполнение указанного конституционного долга также лежит на КСУ, поскольку он избирает председателя суда.

"Судьи ответственно заявляют, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со ст. 104 Конституции Украины", - пояснили в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в штабе Зеленского рабочей датой инаугурации назвали 28 мая. Отметим, против досрочных парламентских выборов выступает глава Верховной рады Андрей Парубий, а его роль в этом вопросе является решающей, так как дату инаугурации определяет парламент.

Кроме того, Зеленский прокомментировал принятие "языкового закона" и пообещал проанализировать его после своей инаугурации. Он отметил, что в Украине следует принимать такие законы и решения, которые консолидируют общество, а не наоборот.

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