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Глава Киевской ОВА попросил не спешить с возвращением в Ирпень

Фото: Александр Павлюк facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк поделился оперативной информацией относительно ситуации в освобожденных населенных пунктах области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы области.

Генерал-лейтенант предостерег вынужденных переселенцев от немедленного возвращения в Ирпень. По словам Павлюка, говорить о возвращении местных жителей слишком рано. Враг заминировал весь город и постоянно обстреливает Ирпень артиллерией.

"Только, когда пройдут все запланированные этапы операции по зачистке, разминированию, проверке полицией жилых комплексов, можно будет говорить о возвращении жителей в Ирпень и другие освобожденные населенные пункты. Об этом мы сообщим всеми официальными источниками каждого из вас", – добавил глава ОВА.

Павлюк добавил, что надеется на понимание горожан. Ситуация в Ирпене остается сложной.

К слову, российские оккупанты собрались покинуть Чернобыльскую АЭС из-за облучения.

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