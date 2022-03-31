Глава Киевской ОВА попросил не спешить с возвращением в Ирпень

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обращение главы области .

Генерал-лейтенант предостерег вынужденных переселенцев от немедленного возвращения в Ирпень. По словам Павлюка, говорить о возвращении местных жителей слишком рано. Враг заминировал весь город и постоянно обстреливает Ирпень артиллерией.

"Только, когда пройдут все запланированные этапы операции по зачистке, разминированию, проверке полицией жилых комплексов, можно будет говорить о возвращении жителей в Ирпень и другие освобожденные населенные пункты. Об этом мы сообщим всеми официальными источниками каждого из вас", – добавил глава ОВА.

Павлюк добавил, что надеется на понимание горожан. Ситуация в Ирпене остается сложной.