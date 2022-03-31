Глава Київської ОВА попросив не поспішати з поверненням до Ірпеня

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк поділився оперативною інформацією щодо ситуації в звільнених населених пунктах області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення очільника області.
Генерал-лейтенант застеріг вимушених переселенців від негайного повернення в Ірпінь. За словами Павлюка, говорити про повернення місцевих мешканців занадто рано. Ворог замінував усе місто та постійно обстрілює Ірпінь артилерією.
"Тільки, коли пройдуть всі заплановані етапи операції з зачистки, розмінування, перевірки поліцією житлових комплексів, можна буде говорити про повернення жителів до Ірпеня та інших звільнених населених пунктів. Про це ми повідомимо всіма офіційними джерелами кожного з вас", – додав голова ОВА.
Павлюк додав, що сподівається на розуміння містян. Ситуація в Ірпені залишається складною.
До слова, російські окупанти зібралися покинути Чорнобильську АЕС через опромінення.
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