UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава Instagram впервые даст показания в Конгрессе США: о чем пойдет речь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери впервые даст показания в Конгрессе США. Слушания запланированы на 6 декабря и будут посвящены безопасности детей и подростков в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The New York Times.

По ее данным, Моссери впервые предстанет перед американскими законодателями в рамках серии слушаний, посвященных онлайн-безопасности детей и подростков.

Глава Instagram в своем Twitter опубликовал видео, в котором подтвердил свое участие в слушаниях Конгресса. По его словам, он собирается обсудить с конгрессменами безопасность подростков в интернете. Он также рассказал о действиях, предпринятых соцсетью для защиты молодых пользователей.

В качестве примера он привет выставляемые по умолчанию настройки учетных записей подростков, позволяющие ограничивались виды рекламы, которые им доступны.

"Это важные вопросы, но у всех нас общие цели. Мы все хотим, чтобы молодые люди были в безопасности, когда они были в сети", - добавил Моссери.

Напомним, ранее стало известно, что американская компания Facebook скрывала результаты собственного исследования касаемо зависимости подростков от Instagram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиInstagram