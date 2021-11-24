RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глава Instagram вперше дасть свідчення в Конгресі США: про що піде мова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава соціальної мережі Instagram Адам Моссері вперше дасть свідчення в Конгресі США. Слухання заплановані на 6 грудня і будуть присвячені безпеці дітей і підлітків в Інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The New York Times.

За її даними, Моссері вперше постане перед американськими законодавцями в рамках серії слухань, присвячених онлайн-безпеці дітей і підлітків.

Глава Instagram у своєму Twitter опублікував відео, в якому підтвердив свою участь у слуханнях Конгресу. За його словами, він збирається обговорити з конгресменами безпеку підлітків в Інтернеті. Він також розповів про дії, вжиті соцмережею для захисту молодих користувачів.

Як приклад він вітається за замовчуванням налаштування облікових записів підлітків, що дозволяють обмежуватися видами реклами, які їм доступні.

"Це важливі питання, але у всіх нас спільні цілі. Ми всі хочемо, щоб молоді люди були в безпеці, коли вони були в мережі", - додав Моссері.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американська компанія Facebook приховувала результати власного дослідження стосовно залежності підлітків від Instagram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиInstagram