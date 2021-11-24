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Глава Instagram впервые даст показания в Конгрессе США: о чем пойдет речь

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Вашингтон, Среда 24 ноября 2021 21:45
Глава Instagram впервые даст показания в Конгрессе США: о чем пойдет речь Фото: Адам Моссери (twitter.com/Technepedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери впервые даст показания в Конгрессе США. Слушания запланированы на 6 декабря и будут посвящены безопасности детей и подростков в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The New York Times.

По ее данным, Моссери впервые предстанет перед американскими законодателями в рамках серии слушаний, посвященных онлайн-безопасности детей и подростков.

Глава Instagram в своем Twitter опубликовал видео, в котором подтвердил свое участие в слушаниях Конгресса. По его словам, он собирается обсудить с конгрессменами безопасность подростков в интернете. Он также рассказал о действиях, предпринятых соцсетью для защиты молодых пользователей.

В качестве примера он привет выставляемые по умолчанию настройки учетных записей подростков, позволяющие ограничивались виды рекламы, которые им доступны.

"Это важные вопросы, но у всех нас общие цели. Мы все хотим, чтобы молодые люди были в безопасности, когда они были в сети", - добавил Моссери.

Напомним, ранее стало известно, что американская компания Facebook скрывала результаты собственного исследования касаемо зависимости подростков от Instagram.

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