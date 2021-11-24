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Глава Instagram вперше дасть свідчення в Конгресі США: про що піде мова

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Вашингтон, Середа 24 листопада 2021 21:45
Глава Instagram вперше дасть свідчення в Конгресі США: про що піде мова Фото: Адам Моссери (twitter.com/Technepedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава соціальної мережі Instagram Адам Моссері вперше дасть свідчення в Конгресі США. Слухання заплановані на 6 грудня і будуть присвячені безпеці дітей і підлітків в Інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The New York Times.

За її даними, Моссері вперше постане перед американськими законодавцями в рамках серії слухань, присвячених онлайн-безпеці дітей і підлітків.

Глава Instagram у своєму Twitter опублікував відео, в якому підтвердив свою участь у слуханнях Конгресу. За його словами, він збирається обговорити з конгресменами безпеку підлітків в Інтернеті. Він також розповів про дії, вжиті соцмережею для захисту молодих користувачів.

Як приклад він вітається за замовчуванням налаштування облікових записів підлітків, що дозволяють обмежуватися видами реклами, які їм доступні.

"Це важливі питання, але у всіх нас спільні цілі. Ми всі хочемо, щоб молоді люди були в безпеці, коли вони були в мережі", - додав Моссері.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американська компанія Facebook приховувала результати власного дослідження стосовно залежності підлітків від Instagram.

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