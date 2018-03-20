Глава Харківської ОДА Світлична задекларувала 182,5 тис. гривень доходу за 2017 рік

Глава Харківської облдержадміністрації (ОДА) Юлія Світлична задекларувала 182,5 тис. гривень доходу за 2017 рік. Про це свідчить її декларація у Єдиному держреєстрі декларацій.

Так, Світлична вказала в е-декларації, що її заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, у 2017 році склала 182 502 гривень. Крім того, вона вказала у декларації 18 гривень банківських бонусів.

Також Світлична вказала у е-декларації дві квартири у Харкові та одну квартиру у Вовчанську (Харківська область), гараж, автомобіль Peugeot вартістю 320 тис. гривень.

Крім того, Світлична вказала у декларації готівкові заощадження: 15 тис. доларів, 5 тис. євро та 50 тис. гривень, а на банківських рахунках Світлична зберігає 358 доларів, 47 гривень та 221 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією джерел РБК-Україна, кандидатура Світличної розглядалася пост голови ЦВК.