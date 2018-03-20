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Глава Харківської ОДА Світлична задекларувала 182,5 тис. гривень доходу за 2017 рік

НовиниПолітика    20.03.2018 - 15:55
Фото: Юлія Світлична (УНІАН)
Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Також Світлична вказала у декларації квартири у Харкові та Вовчанську, гараж, автомобіль та заощадження

Глава Харківської облдержадміністрації (ОДА) Юлія Світлична задекларувала 182,5 тис. гривень доходу за 2017 рік. Про це свідчить її декларація у Єдиному держреєстрі декларацій.

Так, Світлична вказала в е-декларації, що її заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, у 2017 році склала 182 502 гривень. Крім того, вона вказала у декларації 18 гривень банківських бонусів.

Також Світлична вказала у е-декларації дві квартири у Харкові та одну квартиру у Вовчанську (Харківська область), гараж, автомобіль Peugeot вартістю 320 тис. гривень.

Крім того, Світлична вказала у декларації готівкові заощадження: 15 тис. доларів, 5 тис. євро та 50 тис. гривень, а на банківських рахунках Світлична зберігає 358 доларів, 47 гривень та 221 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією джерел РБК-Україна, кандидатура Світличної розглядалася пост голови ЦВК.

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Теги: Харків, декларация, Юлия Светличная
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