Глава групи з переслідування російських олігархів Мін'юсту США пішов у відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Адамс, який очолював оперативну групу KleptoCapture з моменту її створення в березні 2022 року, заявив, що замінять його заступники Майкл Кху та Девід Лім.

Створюючи цільову групу, генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що вона застосує санкції та експортний контроль, покликані витіснити Росію зі світових ринків, а також конфіскувати активи, отримані внаслідок незаконних дій.

Під час перебування Адамса на посаді цей підрозділ оприлюднив звинувачення проти алюмінієвого магната Олега Дерипаски та телемагната Костянтина Малофєєва за звинуваченням у порушенні санкцій, а також конфіскував яхти, що належать олігархам Сулейману Керимову та Віктору Вексельбергу, які перебувають під санкцією.

Він також отримав судовий ордер, який дозволяє прокурорам конфіскувати 5,4 млн доларів з банківського рахунку Малофєєва в США, і першою з таких дій, як сподіваються влада, стане серія переказів коштів олігархів в Україну для проведення відновлювальних робіт.

Нещодавно цільова група зосередилася на людях, звинувачених у допомозі олігархам в ухилянні від санкцій, домігшись визнання вини від американського юриста, який зізнався у сплаті податків, страхових та інших зборів за нерухомість Вексельберга в Нью-Йорку.

Невдача сталася в березні, коли Артем Усс, син колишнього російського губернатора, звинуваченого в порушенні санкцій США при постачанні венесуельської нафти, уникнув домашнього арешту в Італії, тим самим уникнувши екстрадиції.

Нові керівники

Кху з відділу з відмивання грошей та повернення активів Міністерства юстиції входила команду, яка у травні 2022 року домоглася визнання провини від глобального трейдера сировинних товарів Glencore у хабарництві за кордоном та допомогла конфіскувати активи на 53 млн доларів, пов'язані з корупцією у нафтовому.

Лім з відділу національної безпеки міністерства працював над судовим переслідуванням китайської телекомунікаційної компанії Huawei Technologies за крадіжку комерційної таємниці та порушення санкцій США проти Ірану, а також допоміг виплатити штрафи Airbus на суму 3,9 млрд доларів у зв'язку з глобальними звинуваченнями у хабарництві.