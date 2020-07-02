Глава Гостуризма Марьяна Олеськив: Отрасль восстановится только через пять лет

– Какие основные изменения ожидают туристов в Украине этим летом из-за карантинных ограничений?

– Сегодня украинский туризм не слишком зависим от въездных потоков, если сравнивать его с мировым. В Украине вне контекста пандемии коронавируса иностранцы составляют всего 11% от общего количества туристов. Но при этом поступления от въездного туризма составляют 30% от всех поступлений в отрасли.

Поэтому мы понимаем, что это дорогой сегмент путешествий. В него входят в основном корпоративные путешествия, бизнес-поездки. Относительно мест поездок, то это преимущественно туры в крупные города, такие как Киев, Львов и Одесса. Этот вид туризма в этом году из-за пандемии пострадает больше всего.

Что касается оздоровительного туризма и поездок по разным регионам Украины, то среди иностранных туристов это в основном единичные случаи. Поэтому если этим летом не будет существенного роста уровня заболеваемости, люди будут придерживаться карантинных ограничений, не будут забывать, что карантин не отменен, а только введены определенные послабления, то у туризма в Украине есть шанс быстро восстановиться.

Именно для того, чтобы развивать внутренний туризм, по инициативе президента Украины мы запустили промокампанию #МандруйУкраїною, в которой с упоминанием этого хэштега в соцсетях украинцы делятся своими впечатлениями о туристических местах внутри страны, рассказывают о локациях, которые их вдохновляют. Если в начале кампании в Instagram было 14 тысяч таких хэштэгов, то буквально за неделю их стало 24 тысячи, и постоянно появляются новые. Эту идею подхватывают и представители бизнеса, и власти.

– Вы все же рассчитываете, что этим летом украинцы будут путешествовать по Украине довольно активно, несмотря на карантин?

– Да, мы на это надеемся. Поездки по Украине – это и горный, и морской, и пляжный туризм тоже. Недавно у меня была рабочая поездка в Херсонскую облась. Там есть большое количество интересных мест не только у побережья. Это Аскания-Нова, Розовое озеро, это Херсонские плавни.

Я также недавно вернулась из Полтавской области. Так сложилось, что была там впервые, хотя объехала почти всю Украину. На Полтавщине просто невероятно много мест, где надо побывать! Думаю, надо снять отдельный проморолик о туризме данного региона.

Фото: Розовое озеро в Хересонской области - одна из альтернатив зарубежным курортам (pixabay.com)

И также я уверена, что Полтавщина станет настоящим открытием для многих, кто раньше не рассматривал ее для поездок в карантин. К тому же туда можно удобно доехать из Киева или Харькова.

– Какие сейчас есть ключевые ограничения для туристов во время путешествий по Украине, и какие будут далее в течение лета?

– Главные требования остаются такими же, как и на протяжении всех карантинных ограничений. Прежде всего, надо помнить, что вирус никуда не делся. Сейчас, как и раньше, во время путешествий в условиях карантина надо носить маску в помещениях. Надо, как и раньше, избегать скоплений людей.

Я бы советовала вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Надо смотреть, где меньше людей. Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны.

– С какими основными неудобствами сталкиваются туристы на местах? В отелях, музеях, при бронировании туров? Чего стоит избегать?

– Если человек заказал тур или сам приехал в отель, в него он может не попасть, если имеет повышенную температуру и другие симптомы болезни. Также советую проверять сайты местных музеев, читать их требования. Я была на днях в музее в Полтаве, и там есть требования по количеству людей на определенную площадь. Нас было трое, и работник музея попросил, чтобы зашло двое. Однако других строгих ограничений нет.

– Как изменилась логистика поездок по Украине в связи с карантином этим летом? Какие направления из-за ограниченной работы транспорта лучше не выбирать? Куда добраться, наоборот, стало проще?

– Это зависит от региона. Сейчас все еще сложно добраться на западную Украину в связи с ограничениями из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в нескольких областях. И здесь в каждом конкретном случае надо узнавать детали решений местной власти.

С другой стороны, мы видим, что перемещение в различные регионы развивается, работают все виды транспорта – от автобусных перевозок до железнодорожного и авиасообщения. С 1 июля будут впервые запущены авиарейсы из Львова в Херсон. (26 июня авиасообщение между Киевом и Херсоном возобновила компания SkyUp, также по данному направлению начала продавать авиабилеты и МАУ - ред.). Это замечательная новость, потому что раньше в Херсон из Киева надо было ехать очень долго – почти сутки.

По состоянию на сейчас регулярные внутренние авиарейсы также курсируют из Киева в Одессу, в Херсон, во Львов. Можно констатировать, что внутреннее авиасообщение летом этого года активно восстанавливается.

Фото: Пляжи Одессы летом этого года заполнены туристами (РБК-Украина)

При этом стоимость перелетов вполне доступна. Например, можно найти билет в одну сторону без багажа по цене от 500 грн. Это дешевле, чем порой стоит билет в купе. К тому же это значительно упрощает логистику и сокращает время перемещения. Благодаря восстановлению внутреннего авиасообщения и открытию новых направлений отдых становится все более доступным.

– Существенно ли растут цены на летний отдых в Украине в связи с тем, что страны довольно медленно открывают границы для туристов?

– Я слышала, что выросли цены на наиболее популярные направления. Это в первую очередь отдых на море, на известных курортах в Одесской области и в самой Одессе, в Херсонской области. Однако, посетив эти места, я не наблюдаю тенденции резкого роста цен. Как туристы, так и владельцы туркомпаний и отели, больше находятся в ожидании того, как будет развиваться ситуация с пандемией COVID-19. Много кто бронирует номера заранее.

Цены на однодневные и двухдневные туры по регионам Украины в основном тоже не растут. Мы говорим об этом с бизнесом. Большинство компаний на рынке понимают, что повышение цен, а тем более резкое, не сыграет для них "в плюс" в долгосрочной перспективе.

Еще в начале карантина у нас был разговор в Zoom с туркомпаниями: обсуждали, как искать выход из этой кризисной ситуации, как работать. Мы акцентировали на том, что искусственно повышать цены на туризм внутри страны не стоит. Цены не должны отпугивать клиентов, и тогда можно обеспечить стабильное постоянное развитие отрасли.

– Готова ли Украина принимать иностранных туристов? Какие главные правила въезда для тех, кто приезжает в страну сейчас?

– Да, Украина сейчас готовится принимать иностранных туристов. Министерство здравоохранения разделило страны на две условные категории, обозначив их зеленым и красным цветом.

Туристы, которые прилетают из стран "зеленого" списка, не нуждаются в обсервации или самоизоляции. Им нужно иметь только страховой полис, который покрывает COVID-19 и обсервацию на время пребывания в Украине. То есть, если иностранец заболеет в Украине, важно, чтобы он получил здесь необходимую медицинскую помощь. Те, кто прибывает из "красной" зоны, должны пройти обсервацию или самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома" на телефон.

Фото: Путешествия по Украине становятся все более популярными в условиях закрытых границ (facebook.com/DARTUkraine)

На днях Кабинет министров своим решением разрешил прекратить режим самоизоляции или обсервации иностранцам, которые въехали на территорию Украины, если они будут иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, но сделанный уже после пересечения государственной границы.

Общественная организация Visit Ukraine при поддержке нашего ведомства разрабатывает сайт VisitUkraine.today, где будет собрана вся информация, необходимая туристу во время въезда в страну. Сайт будет на английском и украинском языках. Там будет обновляться информация относительно изменений в списке "зеленой" и "красной" зоны, по приобретению страхового полиса онлайн, а также там будут размещены правила работы отелей, ресторанов, музеев и так далее.

Украина не требует проведения тестов COVID-19 для иностранцев. Мы понимаем, что даже когда тест был сделан за 48 часов до пересечения границы, человек потенциально мог заразиться в течение этого времени. Поэтому Украина решила страны условно разделить на "красные" и "зеленые".

В контексте безопасного выезда наших граждан в другие страны Министерство иностранных дел создало интерактивную карту с информацией о правилах пересечения границ. Задача же Государственного агентства по развитию туризма – способствовать развитию туризма внутри страны.

– Если предположить, что значительного роста заболеваемости в ближайшие месяцы не будет, когда вы ожидаете восстановления потока туристов на том уровне, который был до пандемии?

– Специалисты отрасли говорят, что из-за пандемии туризм восстановится до прежних объемов только через пять лет. Пока не изобретена вакцина, прогнозировать что-либо очень трудно, ведь ничего подобного в мире еще не было. Кто-то сравнивает пандемию COVID-19 с эпидемией SARS, но она не имела таких огромных масштабов и была очень локальной.

А коронавирус по масштабам негативного влияния на различные отрасли близок к мировому финансовому кризису 2008 года, поэтому здесь все значительно сложнее. Тогда мировой туризм восстанавливался до прежних объемов около пяти лет.

В Украине трудно посчитать убытки туристической отрасли, поскольку у нас, к сожалению, отсутствует туристическая статистика. Это одна из наших задач – начать собирать данные отрасли, что дало бы нам возможность оценивать убытки от потери рабочих мест, количество пустых мест в гостиницах, и тому подобное.

Фото: Украинские авиакомпании постепенно возобновляют рейсы внутри страны (facebook.com/airportkiev)

К сожалению, данные по туристам, которые проживают в стране, Украина не собирает. Эта система называется туристический сателлитный счет – на него стекаются данные от туристических способов размещения, от налоговой, и тому подобное. Данные анализируются, и в итоге мы получаем статистику по количеству койконочей, которые туристы провели в Украине – в целом по стране, по регионам, по конкретным населенным пунктам.

Сюда входят и данные по рабочим местам на предприятиях, занимающихся туризмом, расходы туристов на местах. С помощью этих данных весь мир считает экономический эффект от туризма. Мы планируем начать собирать такую статистику в начале 2021 года, но системно объединить ее удастся позже.

– Есть новость о том, что ЕБРР вместе с ЕС разработали рекомендации для туристической отрасли в Украине, которые будут помогать восстанавливаться после пандемии. В чем заключается эта помощь?

– Я принимала участие в презентации этого документа и осенью, и сейчас. Под конец 2019 года он был обнародован, но вскоре началась пандемия коронавируса. Сейчас в ЕБРР решили внести коррективы в эту дорожную карту, привлекли больше властных структур, чтобы активнее развивать региональный туризм.

В этом документе предложено семь первых шагов для преодоления кризиса в туристической отрасли Украины. В частности, там есть четкие инструкции для сферы гостеприимства, предложения к президенту и Кабинету министров относительно официальных мероприятий, инструкции для туристического сектора по информационной инфраструктуре, поддержка транспорта с помощью субсидирования, правовое обеспечение и сбор данных о туристических провайдерах.