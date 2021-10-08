Глава Госкосмоса рассказал, верит ли во внеземные цивилизации

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай не исключает, что могут существовать внеземные цивилизации. По его мнению, диверсификация жизни может быть бесконечной.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Я прагматик и, учитывая, что Вселенная бесконечна, то и диверсификация жизни тоже может быть бесконечна. Поэтому я совершенно нормально отношусь к идее существования внеземных цивилизаций. Почему бы и нет?", - отметил Тафтай.

Напомним, ранее Тафтай заявил, что уже началась активная работа над тем, чтобы отправить в космос украинского космонавта, однако не стал вдаваться в подробности.

Кроме того, по его слова в рамках космической программы Украины в течение 5 лет намерена создать свою ракету легкого класса и запустить ее из Атлантического или Индийского океана.