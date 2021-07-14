Глава ГФС рассказал о схемах выведения средств по тендерам КГГА

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник рассказал в деталях о незаконных схемах вывода госсредств, которые использовались во время проведения тендеров коммунальными предприятиями КГГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мельника на брифинге в Киеве в среду, 14 июля.

Так, в офисах КП "Киевавтодор" и его подрядных организациях, касающихся капитального ремонта одного из путепроводов Киева, после изъятия документации, стало известно, что в период с 2019 по 2021 года было проведено шесть тендеров, победителем которых становилась одна и та же компания. Она уже фигурирует в другом криминальном производстве.

"Общая стоимость тендеров составляет почти 1 млрд гривен", - отметил Мельник.

Кроме того, в криминальном производстве, где фигурирует КП "Киевгорсвет", проводятся экспертизы и проверяется достоверность стоимости товаров, используемых при проведении капитальных работ по внешнему осветлению столицы.

Также экспертизы проводятся и в рамках уголовного производства, где фигурирует "Киевпастранс". Правоохранители выяснили, что подрядная организация уклонялась от оплаты налогов на сумму в 9 млн грн НДС. На данный момент готовятся подозрения лицам, фигурирующими в этой подрядной организации.

Также в КП "Киевавтодормост" расследуется факт разворовывания на общую сумму в 33 млн грн. Проводятся ряд экспертиз.

Кроме того, по словам Мельника, правоохранители изъяли документы по земельным участкам в Киеве на общую площадь 18 га. Это может быть свидетельством нарушения законодательства в моменте арендной платы за землю.

"Это как раз та ситуация, которую мы расследуем, где предприятие 7 лет подряд не оплачивало арендную плату за землю, пользуясь неподписанным договором аренды. В связи с чем сумма убытков составляет 20 млн гривен", - отметил Вадим Мельник.

Что касается схем, то Мельник рассказал о трех из них и все они касались тендеров в КГГА.