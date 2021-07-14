Голова ДФС розповів про схеми виведення коштів по тендерам КМДА

Голова Державної фіскальної служби (ДФС) Вадим Мельник розповів в деталях про незаконні схеми виведення державних коштів, які використовувалися під час проведення тендерів комунальними підприємствами КМДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мельника на брифінгу в Києві в середу, 14 липня.

Так, в офісах КП "Київавтодор" і його підрядних організаціях, що стосуються капітального ремонту одного з шляхопроводів Києва, після вилучення документації, стало відомо, що в період з 2019 по 2021 року було проведено шість тендерів, переможцем яких ставала одна і та ж компанія. Вона вже фігурує в іншому кримінальному провадженні.

"Загальна вартість тендерів становить майже 1 млрд гривень", - зазначив Мельник.

Крім того, в кримінальному провадженні, де фігурує КП "Київміськсвітло", проводяться експертизи та перевіряється достовірність вартості товарів, що використовувались при проведенні капітальних робіт по зовнішньому освітленню столиці.

Також експертизи проводяться і в рамках кримінального провадження, де фігурує "Київпастранс". Правоохоронці з'ясували, що підрядна організація ухилялася від сплати податків на суму в 9 млн грн ПДВ. На даний момент готуються підозри особам, які фігурують у цій підрядної організації.

Також в КП "Київавтошляхміст" розслідується факт розкрадання на загальну суму в 33 млн грн. Проводяться ряд експертиз.

Крім того, за словами Мельника, правоохоронці вилучили документи щодо земельних ділянок в Києві на загальну площу 18 га. Це може бути свідченням порушення законодавства в моменті орендної плати за землю.

"Це якраз та ситуація, яку ми розслідуємо, де підприємство 7 років поспіль не оплачувало орендну плату за землю, користуючись не підписаним договором оренди. У зв'язку з чим сума збитків становить 20 млн гривень", - зазначив Вадим Мельник.

Що стосується схем, то Мельник розповів про три з них і всі вони стосувалися тендерів в КМДА.