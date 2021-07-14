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Голова ДФС розповів про схеми виведення коштів по тендерам КМДА

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Київ, Середа 14 липня 2021 16:52
Голова ДФС розповів про схеми виведення коштів по тендерам КМДА фото: голова ДФС Вадим Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Державної фіскальної служби (ДФС) Вадим Мельник розповів в деталях про незаконні схеми виведення державних коштів, які використовувалися під час проведення тендерів комунальними підприємствами КМДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мельника на брифінгу в Києві в середу, 14 липня.

Так, в офісах КП "Київавтодор" і його підрядних організаціях, що стосуються капітального ремонту одного з шляхопроводів Києва, після вилучення документації, стало відомо, що в період з 2019 по 2021 року було проведено шість тендерів, переможцем яких ставала одна і та ж компанія. Вона вже фігурує в іншому кримінальному провадженні.

"Загальна вартість тендерів становить майже 1 млрд гривень", - зазначив Мельник.

Крім того, в кримінальному провадженні, де фігурує КП "Київміськсвітло", проводяться експертизи та перевіряється достовірність вартості товарів, що використовувались при проведенні капітальних робіт по зовнішньому освітленню столиці.

Також експертизи проводяться і в рамках кримінального провадження, де фігурує "Київпастранс". Правоохоронці з'ясували, що підрядна організація ухилялася від сплати податків на суму в 9 млн грн ПДВ. На даний момент готуються підозри особам, які фігурують у цій підрядної організації.

Також в КП "Київавтошляхміст" розслідується факт розкрадання на загальну суму в 33 млн грн. Проводяться ряд експертиз.

Крім того, за словами Мельника, правоохоронці вилучили документи щодо земельних ділянок в Києві на загальну площу 18 га. Це може бути свідченням порушення законодавства в моменті орендної плати за землю.

"Це якраз та ситуація, яку ми розслідуємо, де підприємство 7 років поспіль не оплачувало орендну плату за землю, користуючись не підписаним договором оренди. У зв'язку з чим сума збитків становить 20 млн гривень", - зазначив Вадим Мельник.

Що стосується схем, то Мельник розповів про три з них і всі вони стосувалися тендерів в КМДА.

Голова ДФС розповів про схеми виведення коштів по тендерам КМДА

Голова ДФС розповів про схеми виведення коштів по тендерам КМДА

Голова ДФС розповів про схеми виведення коштів по тендерам КМДА

Як повідомлялося, раніше голова фіскальної служби України Вадим Мельник розповів про результати роботи ДФС за перші півроку 2021 року. Він також назвав найрезонансніші справи за цей час.

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ДФС Вадим Мельник КМДА
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