Глава ГФС рассказал о результатах работы за полгода

Так, Мельник сообщил, что начиная с января 2021 года было предупреждено незаконное перемещение наличных через линию разграничения на более чем 250 млн грн. Для этого на КПВВ было осмотрено более 40 млн граждан.

По результатам за полгода по индустриям:

изъято 1 901,4 тонн спирта на 357,6 млн грн;

изъято 443,0 тонн ликероводочных изделий на 108,8 млн грн;

изъято более 13 млн пачек табачных изделий на 444,96 млн грн;

изъято 35 335 тонн горюче-смазочных материалов на 1,1 млрд грн.

"Экономический эффект работы налоговой милиции за 6 месяцев 2021 года составил 13,163 млрд грн", - добавил Вадим Мельник.

Вместе с тем глава фискальной службы также рассказал об основных нарушениях в городских администрациях.

Так, в деятельности департамента земельных ресурсов КГГА было выявлено нарушений на 100 млн грн в сфере арендной платы за землю. В деятельности "Киевтеплоэнерго" обнаружено манипуляций с тендерами на 260 млн грн.