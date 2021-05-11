Глава генштаба Израиля распорядился усилить атаки на Сектор Газа

Израиль усилит удары по объектам террористов ХАМАС в Секторе Газа. Соответствующее распоряжение дал начальник генерального штаба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) генерал-лейтенант Авив Кохави.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Глава генштаба распорядился продолжать атаки на объекты по производству и хранению боеприпасов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад". Также ЦАХАЛ усилит подразделения, расположенные в районах, прилегающих к Сектору Газа.
По информации израильских СМИ, командование армии Израиля планирует призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и восемь рот резервистов пограничной полиции.
Напомним, ситуация между Палестиной и Израилем обострилась ситуация в воскресенье, 10 мая. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен". Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.
По информации израильской армии, несколько ракет попали в жилой дом в Ашкелоне. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей.
Отметим, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС пересек "красную линию" своими обстрелами.