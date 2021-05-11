Глава генштаба Израиля распорядился усилить атаки на Сектор Газа

Израиль усилит удары по объектам террористов ХАМАС в Секторе Газа . Соответствующее распоряжение дал начальник генерального штаба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) генерал-лейтенант Авив Кохави.

Об этом сообщает Newsru.co.il .

Глава генштаба распорядился продолжать атаки на объекты по производству и хранению боеприпасов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад". Также ЦАХАЛ усилит подразделения, расположенные в районах, прилегающих к Сектору Газа.

По информации израильских СМИ, командование армии Израиля планирует призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и восемь рот резервистов пограничной полиции.