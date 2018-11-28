Глава ГАСИ подтвердил наличие высшего образования

Фото: Алексей Кудрявцев (из открытых источников）

Кудрявцев предоставил документальные подтверждения

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины Алексей Кудрявцев предоставил документальные подтверждения наличия высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном комментарии.

В сообщении отмечается, что на момент назначения на должность главой Госархстройинспекции согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 26 июня 2015 № 632-р Кудрявцев имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки "Менеджмент" (бакалавр менеджмента), а также Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение" (специалист юрист). Прилагаются также фотокопии указанных дипломов.

Также в комментарии пресс-службы скандал вокруг вопроса легитимности образования главы ведомства связывают с его антикоррупционной деятельностью в строительной сфере и расценивают как часть "заказной информационной кампании против Кудрявцева".

"Подобные информационные атаки против руководителя ГАСИ ведутся уже не первый день и связаны исключительно с реальной борьбой против коррупционных схем, что годами выстраивались в системе государственного архитектурно-строительного контроля", - говорится в сообщении.

В то же время они добавляют, что начатые реформы будут продолжены - в соответствии с поставленными рпрезидентом Украины, премьер-министром Украины и вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины задач и очерченного курса на укрепление национальной экономики.

Кроме того, в Госархстройинспекции напомнили, что на протяжении последних лет ГАСИ было проведено существенную работу для обеспечения надлежащего развития строительной отрасли Украины. В частности, осуществлено децентрализацию функций госархсторйконтроля, реформировано разрешительную систему и упрощено процедуры для индивидуального строительства, развития малого и среднего бизнеса, а также внедрены электронные сервисы в строительстве.

По их словам, подтверждением эффективности реализованных реформ является улучшение позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" - за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018 году 30-е место.