Голова ДАБІ підтвердив наявність вищої освіти

Фото: Олексій Кудрявцев (з відкритих джерел）

Кудрявцев надав документальні підтвердження

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України Олексій Кудрявцев надав документальні підтвердження наявності вищої освіти. Про це повідомляє прес-служба відомства в офіційному коментарі.

У повідомленні наголошується, що на момент призначення на посаду головою Держархбудінспекції відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 червня 2015 № 632-р Кудрявцев мав диплом Київського міжнародного університету цивільної авіації за напрямом підготовки "Менеджмент" (бакалавр з менеджменту), а також Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство" (спеціаліст юрист). Додаються також фотокопії зазначених дипломів.

Також в коментарі прес-служби скандал навколо питання легітимності освіти глави відомства пов'язують з його антикорупційною діяльністю в будівельній сфері і розцінюють як частину "замовної інформаційної кампанії проти Кудрявцева".

"Подібні інформаційні атаки проти керівника ДАБІ ведуться вже не перший день і пов'язані виключно з реальною боротьбою проти корупційних схем, що роками вибудовувались в системі державного архітектурно-будівельного контролю", - йдеться в повідомленні.

В той же час вони додають, що започатковані реформи будуть продовжені - у відповідності з поставленими президентом України, прем'єр-міністром України та віце-прем'єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України завдань і окресленого курсу на зміцнення національної економіки.

Крім того, в Держархбудінспекції нагадали, що протягом останніх років ДАБІ було проведено суттєву роботу для забезпечення належного розвитку будівельної галузі України. Зокрема, здійснено децентралізацію функцій держархбудконтролю, реформовано дозвільну систему та спрощено процедури для індивідуального будівництва, розвитку малого та середнього бізнесу, а також впроваджені електронні сервіси в будівництві.

За їх словами, підтвердженням ефективності реалізованих реформ є поліпшення позиції України в рейтингу Світового банку Doing Business за показником "Отримання дозволу на будівництво" - за два роки Україна піднялася на 110 позицій і зайняла в 2018 році 30-е місце.