Глава ГАСИ отстранил чиновника из Киевской области, которого связывают с Кудрявцевым

Фото: Алексей Кудрявцев (dabi.gov.ua)

По данным журналистов, Григоренко является кумом бывшего председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Юрий Васильченко отстранил от выполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности директора департамента Госархстройинспекции в Киевской области Андрея Григоренко. Об этом сообщается на официальном сайте ГАСИ, передают "Украинские новости".

Отмечается, что в отношении и.о. директора департамента ГАСИ в Киевской области Андрея Григоренко возбуждено дисциплинарное производство и он отстранен на время его проведения от исполнения обязанностей. Основанием для отстранения стала служебная записка департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Сейчас осуществляется проверка деятельности чиновника.

Кроме того, ранее на взятке был задержан инспектор строительного надзора департамента ГАСИ в Киевской области. Подчиненный Григоренко требовал взятку от частного предпринимателя за то, чтобы не привлекать его к ответственности и не накладывать штраф в размере 1,5 млн гривен за нарушение градостроительных условий и ограничений.

По данным "Украинских новостей", Григоренко является кумом бывшего председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева.

Ранее отмечалось, что будучи председателем ГАСИ Кудрявцев мог быть причастен к организации ручного управления реестром разрешительных документов на строительство ГАСИ и системы сборов с местных органов архитектурно-строительного контроля, которым передал полномочия ГАСИ за внесение данных в реестр.

Напомним, народный депутат Украины Иван Юнаков от фракции "Слуга народа" заявлял, что у бывшего главы ГАСИ Кудрявцева есть коррупционный "козырь" - реестр разрешительных документов.

В декабре 2018 года Кабинет министров Украины отправил его в отставку, однако по данным СМИ Кудрявцев еще долгое время сохранял влияние на руководство ГАСИ через своих ставленников, в частности, и.о. председателя ГАСИ Александра Строкача, которого также уволили в декабре 2019 года.